Тамбов, 21 июля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Тамбовской области 21 июля выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом — на семь больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрирован 117 тыс. 671 случай заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 618 пациентов, в том числе 10 — за последние сутки.

За весь период скончались 2443 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.