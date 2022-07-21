В Тамбовской области за сутки выявлены 16 ковид-пациентов
Тамбов, 21 июля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Тамбовской области 21 июля выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом — на семь больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Всего в области зарегистрирован 117 тыс. 671 случай заражения.
После выздоровления выписаны 114 тыс. 618 пациентов, в том числе 10 — за последние сутки.
За весь период скончались 2443 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.