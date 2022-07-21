Барнаул, , 15:38 — REGNUM Правительство Алтайского края 21 июля известило, что с начала 2022 года в регионе уже возбуждено 28 уголовных дел за ложные террористические угрозы. Эту тему обсудили на заседании краевой антитеррористической комиссии.

Ложное сообщение. пресс-служба ГУ МЧС по СПб.

Всего за первое полугодие в крае проведены проверки 34 анонимных телефонных звонков с угрозами террористического характера.

Зафиксированы 49 фактов рассылки электронных писем с ложными террористическими угрозами. Органами внутренних дел возбуждено 28 уголовных дел по ст. 207 УК России. Лица выявлены и задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с массовым «минированием» школ Барнаула случился в начале 2022 года.

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