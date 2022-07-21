Астрахань, , 15:36 — REGNUM В Астраханской области 21 июля выявлены 78 пациентов с коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 55 человек. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 943 положительных результата исследования.

114 тыс. 642 человека выписаны после курса лечения, в том числе 13 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 22 человека. Подтвержден один новый летальный случай.