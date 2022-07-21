Астрахань, 21 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Астраханской области 21 июля выявлены 78 пациентов с коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы 55 человек. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 943 положительных результата исследования.

114 тыс. 642 человека выписаны после курса лечения, в том числе 13 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 22 человека. Подтвержден один новый летальный случай.