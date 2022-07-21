Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Новым вице-губернатором Санкт-Петербурга назначен Валерий Москаленко. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Валерий Москаленко Сайт правительства Санкт-Петербурга

Глава города Александр Беглов подписал распоряжении о назначении Валерия Москаленко на пост своего нового заместителя. Об этом решении губернатор рассказал на рабочем совещании с членами городского правительства. Распоряжение вступит в силу 25 июля.

В сферу ответственности Москаленко войдут городской комитет по экономической политике и стратегическому планированию, который он до сих пор возглавляет, и управление социального питания.

Напомним, что Валерий Москаленко до 25 июля исполняет полномочия председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

При этом назначение нового вице-губернатора Беглов сделал впервые после отказа Законодательного собрания Санкт-Петербурга от своих полномочий по согласованию кандидатур на должность вице-губернаторов.

Добавим, что по решению Беглова «строительный» вице-губернатор Николай Линченко будет отныне контролировать работу комитета по развитию транспортной инфраструктуры и комитета по инвестициям Санкт-Петербурга.

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