Углич, Ярославская область, , 15:29 — REGNUM Жителя Карачаево-Черкессии осудили за ограбление ювелирного магазина, расположенного в городе Угличе. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области. Похитителя приговорили к 7,5 лет в колонии общего режима.

Суд

Инцидент произошёл в марте 2019 года. Мужчина вместе с подельниками проник в торговую точку и вынес из неё более 360 ювелирных изделий, стоимость которых превысила 3,3 млн рублей.

«В ходе расследования уголовного дела и в суде мужчина вину не признавал, неоднократно менял свои показания, однако его доводы были опровергнуты стороной обвинения » , — пояснили в прокуратуре.

Изучив доказательства дела, суд признал мужчину виновным. Приговор в законную силу не вступил. Дело в отношении двоих соучастников грабителя выделено в отдельное производство.