Москва, , 15:12 — REGNUM Законопроект о социальном налоговом вычете для арендаторов жилья внесли в Госдуму депутаты СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

«Максимальный размер налогового вычета должен составлять 120 тыс. рублей в год. Для его получения съёмщикам потребуется предоставить в налоговую инспекцию договор найма и документы, подтверждающие официальные расходы на аренду. Только при соблюдении этих условий они смогут получить налоговый вычет», — рассказал Миронов.

В настоящее время жильё в России арендуют около 5,7 млн семей, и каждая десятая семья регулярно отдает за это существенную часть своего дохода, привел данные парламентарий.