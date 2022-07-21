Гаврилов-Ям, Ярославская область, 21 июля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В городе Гаврилов-Ям Ярославской области сотрудники пожарно-спасательной службы спасли нескольких щенков, оказавшихся в водосточной трубе. Об этом сообщает «YarNews». Каким образом животные попали в заточение, непонятно.

Спасенные щенята

Спасатели извлекли щенков из трубы, животные не пострадали.

«Хочется выразить огромную благодарность пожарной службе за спасение крох щенят из водосточной трубы! Без вашей помощи они погибли бы! Спасибо огромное», — пишут в социальных сетях местные жители.

Щенков приютили жители города, все они ищут хозяев.