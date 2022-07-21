Москва, 21 июля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Правительство России, в соответствии с целями нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», в условиях беспрецедентного санкционного давления продолжает расширять меры поддержки для малых и средних предприятий.

Цитата с сайта мсп.рф Предприниматели могут пройти на МСП. РФ подходящие меры поддержки

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников провел брифинг, на котором рассказал о реализации программы льготного кредитования для МСП, сообщает 21 июля телеграм-канал российского правительства.

Так, по четырём программам льготного кредитования заключены кредитные соглашения на 520 млрд. Есть спрос на зонтичные поручительства, в особенности у микропредприятий. Крайне востребованной остается программа 1764 в рамках нацпроекта МСП. В июне заключено в 2,5 раза больше соглашений, чем в том же месяце 2021 года. Снижена ставка по программе стимулирования кредитования. Теперь это «ключевая ставка плюс 3%».

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В пилотном режиме совмещены программа Корпорации МСП и Банка России и программа 1764. Они нацелены на выдачу инвестиционных средств предпринимателям, работающим в приоритетных отраслях. Они могут получить кредиты по ставке 5% на срок до 3 лет.

«По нашим наблюдениям, очень востребована программа стимулирования кредитования, особенно с новыми условиями и возможностью получить средства на оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель Пермского регионального отделения «Деловой России», основатель «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов.

Говоря о наиболее востребованных финансовых продуктах для поддержки предпринимательства, он также отметил:

«На текущий момент закредитованность по старым программам, по ставкам выше 16% годовых, высокая, а оборотных средств многим не хватает, в первую очередь, для исполнения госконтрактов. Программа могла бы очень сильно улучшить ситуацию на рынке, в первую очередь, в области строительства, поставок оборудования, инжиниринговых услуг. Ну, и соответственно, помочь подрядчикам более быстро и качественно выполнять контракты. Очень многие сейчас будут рады возможности реструктуризации своих кредитов».

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.