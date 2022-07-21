Курск, 21 июля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 14 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

21 июля выявлен 41 случай заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 120 тыс. 26 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 117 тыс. 145 пациентов, в том числе 51 — за последние сутки.

Всего скончались 2494 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.