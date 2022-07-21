Владимир, 21 июля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Во Владимирской области 21 июля выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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За последние сутки госпитализированы три человека. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 572 случая заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 800 пациентов, в том числе 15 — за последние сутки.

За весь период скончались 3495 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.