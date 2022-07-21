Лондон, 21 июля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Великобритания направит на Украину тяжелую артиллерию и беспилотники-камикадзе, а также готова добавить к поставкам вооружений сложные системы противовоздушной обороны, сообщает Financial Times.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

«Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим Украине инструменты для защиты своей страны», — заявил 21 июля в парламенте британский министр обороны Бен Уоллес.

В новый пакет вооружений входят 20 155-миллиметровых самоходных орудий и более 50 000 боеприпасов для артиллерии советского образца калибра 152 мм, которую применяет Украина.

Заявление Уоллеса прозвучало через день после того, как Вашингтон пообещал отправить еще четыре ракетные системы большой дальности HIMARS в рамках пакета военной помощи.

Украина использует тяжелую артиллерию и западные ракетные системы для нанесения ударов по российским складам боеприпасов и объектам, используемым российскими войсками, например мостам.