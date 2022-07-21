Кострома, , 14:50 — REGNUM Костромская верфь заключила мировое соглашение со своим основным кредитором — государственной корпорацией «Агентством по страхованию вкладов». Об этом говорится в ответе, предоставленном администрацией региона одной из политических партий. Договорённость позволит предприятию рассчитаться с долгами, сумма которых превышает 200 млн рублей, постепенно, и не продавать имущество с молотка.

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Напомним, одно из старейших судостроительно-судоремонтных предприятий России было признано банкротом в июне 2021 года. В отношении верфи было открыто конкурсное производство.

Ранее верфь сотрудничала с Нидерландской фирмой «Rensen-Driessen Shipbuilding». Зарубежная фирма обеспечивала костромское предприятие заказами на строительство корпусов нефтеналивных танкеров. Всего с 2017 по 2021 год было построено шесть корпусов.

После того как стало известно о сложном финансовом положении верфи, взаимодействие было приостановлено, и, несмотря на оптимистичные прогнозы владельца предприятия Батыра Кербабаева, до сих пор не возобновлено.

Будущее предприятия и его способность рассчитаться с долгами зависят от количества заказов. Сейчас на верфи работают 75 человек, она платит налоги в бюджет, но её мощности загружены не полностью — в этом году она занималась только ремонтом отечественных судов.

Администрация области попросила об услуге Государственную транспортную лизинговую кампанию с тем, чтобы она помогла верфи найти новых потребителей продукции. Поможет ли это загрузить предприятию все имеющиеся мощности и выйти из кризисной ситуации — покажет время.

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