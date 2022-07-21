Москва, , 14:14 — REGNUM Параллельный импорт в РФ будет отменен по группам товаров, когда будет понимание, что российской продукции достаточно, заявил 21 июля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Денис Мантуров Kremlin.ru

Напомним, в связи с обострением геополитической ситуации и усилением санкционного давления ряд зарубежных компаний заявили о приостановке поставок своих товаров в Россию. Помочь предпринимателям в этот сложный период призван нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», цели которого позвонили государству организовать параллельный импорт, позволяющий обойти запрет западных компаний на поставки их продукции в Россию.

Читайте также: В обход санкций: как нацпроект и параллельный импорт помогают рынку РФ

Ранее Денис Мантуров информировал, что запчасти для марок автомобилей, которые ушли из России, всё равно поставляются в страну благодаря параллельному импорту.

Читайте также: Параллельный импорт обеспечил запчастями российский автопром — Мантуров