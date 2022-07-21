Калуга, , 14:52 — REGNUM Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил льготный заём на 66 млн рублей предприятию из Калужской области для реализации промышленного проекта по выпуску гофроупаковки. Общий бюджет проекта составит 183,4 млн рублей, сообщили 21 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

На предприятии по выпуску гофрокартона Пресс-служба правительства Калужской области

С помощью займа Фонда развития промышленности предприятие модернизирует производство и расширит ассортимент. Мощность производства увеличится на 60% — до 7,8 млн кв. м продукции в год. Гофрокартон используется в качестве упаковки производителями продуктов питания, напитков, бытовой химии, косметики, медицинских изделий, канцтоваров и многого другого. В производстве будет использоваться на 100% российское сырье. В ходе реализации проекта будет создано 12 высокопроизводительных рабочих мест.

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

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