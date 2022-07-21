Таллин, , 14:13 — REGNUM В «Учительской газете» Эстонии (Оpetajate Leht) и порталах по трудоустройству опубликованы сотни предложений по работе от общеобразовательных школ. Об этом сообщил портал новостей гостелерадио страны, отметив, что нехватка учителей стала острой в канун нового учебного года.

Учитель geralt

Проблему признало и Объединение руководителей школ Эстонии, которая считает, что ситуация с течением времени только усугубляется. По словам действующего секретаря объединения Мартина Каазика, в Эстонии заметно увеличилось число школ, ищущих учителей.

«Во-первых, учителя идут туда, где выше зарплата. Во-вторых, учителей в целом становится все меньше. В настоящее время ведется работа над тем, чтобы число выпускников вузов, получивших педагогическое образование, возросло, но впоследствии они не работают учителями», — объяснил Каазик.

По его словам, учителя начали увольняться с работы по новым причинам: «В 2022 году появились новые тенденции — учителя просто отказываются от своей должности. К весне они устали — большую роль сыграло онлайн-обучение. Все было новым, неизвестным, было неясно, что ожидает впереди. Педагоги вымотались, это и вызвало мысли об уходе».

Руководители школ видят решение проблемы в привлечении помощи государства. «Единственный вариант — поднять заработную плату учителям. Пока эта зарплата неконкурентоспособна, нехватка учителей будет только усугубляться», — сказал Каазик.