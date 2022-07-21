Берлин, , 14:12 — REGNUM Мемориальный комплекс «Бухенвальд» на месте одного из крупнейших концентрационных лагерей в Германии сообщает, что семь деревьев, посвященных памяти жертв гитлеровского режима, срублены неизвестными лицами, передает 21 июля Associated Press.

Узники концлагеря

Фонд, управляющий мемориалом, сообщил в соцсети, что деревья, по-видимому, пострадали предыдущим днем. Фонд разместил фотографии срубленных деревьев и заявил, что «потрясен умышленным нападением на память» о жертвах. Фонд также сообщил, что обратился с заявлением в полицию.

Деревья были посажены в рамках проекта «1000 буков» вдоль дороги за пределами бывшего лагеря, по которой туда доставлялись узники. Одно из срубленных деревьев было посвящено детям, погибшим в Бухенвальде, другие — шести узникам лагеря.

Концентрационный лагерь Бухенвальд действовал с лета 1937 года. Около 56 тысяч из 280 тысяч узников Бухенвальда и его подразделений погибло от рук нацистов или умерло от голода, болезней и медицинских экспериментов до освобождения лагеря 11 апреля 1945 года.

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