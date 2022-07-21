Москва, 21 июля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Минобороны РФ 21 июля известило о вручении генералом армии Сергеем Шойгу высших государственных наград российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине.

Mil.ru Сергей Шойгу

Церемония проходила в Национальном центре управления обороной. Указом Президента РФ звания Героя Российской Федерации удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак.

Также, за выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности РФ, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники, «Золотой Звезды» удостоен генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Запад», принимающую участие в специальной военной операции на Украине и поручил жёстко пресекать обстрелы мирных жилых кварталов населённых пунктов на Украине и в Донбассе, освобождённых от националистов.

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