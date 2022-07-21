Санкт-Петербург, 21 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Бренд одежды из Швеции H& M оставит жителей России без дешёвой распродажи. Все вещи уходящей сети будут доступны только по полной цене. Это следует из информации, опубликованной на сайте компании.

Wpcpey Универмаг H&M в Гонконге

В начале августа компания начнёт продажу оставшихся коллекций. Привычное для жителей России понятие «распродажа» по факту будет означать лишь последнюю возможность приобрести вещи одного из западных брендов.

«Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — сказано на сайте бренда.

Напомним, что ранее шведская сеть заявила о своём уходе с российского рынка из-за проблем с логистикой. До принятия решения об уходе работа магазинов была приостановлена.