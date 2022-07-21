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Армия Эстонии

В среду, 20 июля, на авиабазе НАТО в Эмари (северная Эстония) состоялась торжественная церемония смены вступления в должность командующего ВВС страны. Как сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии, бригадный генерал Рауно Сирк передал полномочия полковнику Тоомасу Суси.

Полковник Суси служит в Силах обороны с 1994 года. Он окончил Академию государственной обороны Эстонии, получил дополнительную подготовку в университете ВВС США.

Ранее новый начальник военно-воздушных сил полковник Тоомас Суси возглавлял Службу тыла. Он также занимал посты начальника операционного отдела штаба ВВС, начальника штаба авиабазы Эмари и старшего штабного офицера при объединенном командовании НАТО.

В ВВС Эстонии входят два тренировочных самолета L-39C, взяты в аренду у компании Skyline Aviation, и два транспортных самолета Ан-28, подаренных США.

ВВС Эстонии основаны 21 ноября 1918 года. Тем не менее, прежде всего по погодным причинам, день ВВС страны отмечается 20 июля. Военно-воздушные силы Эстонии отвечают за контроль над воздушным пространством и защиту стратегических объектов от атак с воздуха.