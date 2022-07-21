Миронов призвал Минздрав прекратить легализацию половых извращений
Москва, 21 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на том, чтобы Минздрав России прекратил легализацию половых извращений, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.
«Я направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором прошу прояснить позицию ведомства по гендерной проблематике и решению Всемирной организации здравоохранения о признании «третьего пола», — отметил Миронов.
Он обеспокоен тем, что «хотя документы ВОЗ не имеют обязательной юридической силы, Минздрав активно внедряет в России новую версию Международной классификации болезней (МКБ-11), где объявлены нормой трансгендерность и другие сексуальные отклонения».
Миронов просит министра здравоохранения предоставить информацию о рассмотрении отказа от дальнейшего внедрения МКБ-11, а также руководства по учету гендерной проблематики, содержащих прямые противоречия национальным законам России.
«Кроме того, прошу проинформировать о планах по созданию отечественной классификации болезней, адаптированной к российскому законодательству и нормам с целью сохранения традиционных ценностей российского народа, которые необходимо оберегать и пропагандировать», — рассказал Миронов.
«Надеюсь получить внятный ответ Минздрава РФ, от которого будут зависеть наши дальнейшие действия. Но в любом случае мы с этим уродством мириться не собираемся», — добавил он.
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