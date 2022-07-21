Ватикан, , 13:51 — REGNUM Реституция артефактов колониальной эпохи, принадлежащих к культуре коренных народов Америки, — злободневный вопрос для музеев и национальных собраний Европы и один из многих, которые римский папа Франциск намерен обсудить во время своей поездки в Канаду. Цель этой поездки — принести личные извинения за жестокое обращение с коренными народами, пострадавшими от рук католических миссионеров, сообщает 21 июля Associated Press.

Североамериканский индеец Boston Public Library

В этнологическом музее Ватикана Anima Mundi хранятся десятки тысяч памятников культуры и искусства коренных народов со всего мира, большую часть которых отправили в Рим католические миссионеры для выставки 1925 года.

Известно, что агенты правительства часто конфисковали предметы народной культуры, и некоторые из них оказались в музеях и частных коллекциях Канады, США и Европы.

Ватикан утверждает, что головные уборы из перьев, резные моржовые бивни, маски и вышитые шкуры животных подарены папе Пию XI, который хотел таким образом отметить глобальное влияние церкви и ее миссионеров.

Но группы коренных народов Канады, которые весной 2022 года встречались в Ватикане с папой Франциском, задаются вопросом, каким образом эти предметы были приобретены на самом деле.

«Эти произведения, которые принадлежат нам, должны вернуться домой», — убеждена председатель Национального совета метисов Кэссиди Кэрон, возглавлявшая делегацию, которая обратилась к Франциску с просьбой вернуть некоторые экспонаты.

По словам Кэрон, возвращение экспонатов поможет залечить нанесенные раны и позволит коренным народам рассказать свою собственную историю.

«Нам так долго приходилось скрывать, кто мы есть. Нам приходилось скрывать нашу культуру и традиции, чтобы обезопасить наш народ, — сказала она. — Сейчас, когда мы можем открыто гордиться тем, что мы метисы, мы хотим вернуться к тому, кто мы есть. И эти предметы, эти исторические памятники, они рассказывают историю о том, кем мы были».

Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни не исключил, что Франциск может вернуть некоторые экспонаты во время предстоящей поездки, но уточнить ничего не смог.

«Мы посмотрим, что произойдет в ближайшие дни», — сказал он журналистам.

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