Липецк, 21 июля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Липецкой области 21 июля выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего зарегистрировано 153 тыс. 550 случаев заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 276 человек выписаны, в том числе 53 — за последние сутки.

За весь период скончались 3802 человека. Подтвержден один новый летальный случай.