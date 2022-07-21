Воронеж, , 13:46 — REGNUM В Воронежской области 21 июля выявлены 116 пациентов с коронавирусом — на девять меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 23 человека. Всего на территории региона выявлено 390 тыс. 899 положительных результатов исследования.

381 тыс. 326 человек выписаны после курса лечения, в том числе 163 — за последние сутки.

За весь период скончались 8 тыс. 354 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.