Воронеж, 21 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Воронежской области 21 июля выявлены 116 пациентов с коронавирусом — на девять меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы 23 человека. Всего на территории региона выявлено 390 тыс. 899 положительных результатов исследования.

381 тыс. 326 человек выписаны после курса лечения, в том числе 163 — за последние сутки.

За весь период скончались 8 тыс. 354 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.