Кострома, 21 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В микрорайоне Новый город в Костроме возводят фундамент для школы, рассчитанной на 825 мест. Об этом сообщает ГТРК «Кострома». Застройщик вырыл котлован, устанавливает фундаментные блоки для будущего здания. Также рабочие ставят колонны и монтируют опорные конструкции для каркаса школы. По словам представителей подрядчика, осенью 2022 года строители поставят стены и приступят к кладке кирпичей.

Визуализация школы в Новом городе

Как писало ИА REGNUM, школу в Новом городе должны сдать до 30 ноября 2023 года. Объект возводят в рамках национального проекта «Образование», на эти цели городу выделили 679 млн рублей. Образовательное учреждение будет построено по типовому проекту, который уже был реализован в соседней Кировской области. В трёхэтажном здании помимо учебных классов организуют мастерскую по обработке металла и древесины, спортивный зал и библиотечный центр.

Отметим, что по нацпроекту в Костроме построили две школы-тысячника на улицах Суслова и Профсоюзной. Сейчас кроме Нового города возводится здание в посёлке Волжском. Обоими объектами занимается акционерное общество «Капстрой», которое ранее благоустраивало парк Победы, строило резервуар чистой воды на насосной станции «Южная», многоквартирный дом программе переселения из аварийного жилья на улице Водяной.