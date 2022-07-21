Таллин, 21 июля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Правительство Эстонии нового состава провело в четверг, 21 июля, свое первое заседание. Об этом сообщила канцелярия правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Оно прошло в резиденции премьер-министра в Доме Стенбока Старого Таллина. Кабинет министров ознакомился с вопросами организации работы. Государственная канцелярия представила обзор того, как организована работа министра в качестве члена правительства, каков порядок замены премьер-министра и министров, как происходит общение с парламентом и участие в процессе принятия решений Европейского Союза происходит.

Согласно распоряжению премьер-министра Каи Каллас, премьер-министра в его отсутствие заменяет министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, а в его отсутствие — министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Если оба уйдут, премьер-министра заменит министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Порядок замены премьер-министра распространяется на всех министров.

Подчеркнуто, что присутствие на сессии является обязанностью министра. Министр может отсутствовать на заседании только с согласия премьер-министра, за исключением случаев участия в заседании парламента или Совета Европейского Союза, о чем сообщается заранее.

Правительство способно принимать решения, если после премьер-министра в заседании принимает участие не менее половины членов правительства.