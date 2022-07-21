Улан-Удэ, , 13:38 — REGNUM Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко 21 июля вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым проинспектировала ход реконструкции новых очистных сооружений для защиты Байкала и заявила, что работы завершат к 2025 году:

Байкал Xchgall

«Старые сооружения, построенные еще в 70-х годах, не отвечали современным требованиям. Составили список из 21 сооружения, которые нужно реконструировать или построить. Это позволит улучшить экологическую ситуацию и обеспечить полную очистку стоков, попадающих в Байкал.

Комплекс огромный! На его строительство Правительство выделяет 12 млрд рублей, первый транш в 7 млрд рублей уже направлен региону.

Коллеги идут в графике, несмотря на то, что существуют санкции на оборудование. Мы бы хотели, чтобы применялось отечественное оборудование, но, если нет — из дружественных стран заменим обязательно.

Этот объект хотелось бы увидеть уже в конце 2024 года. Если это будет в первом квартале 2025 года — тоже хорошие сроки».

Как сообщало, 21 июля Виктория Абрамченко работает в о прибытии в Бурятии. Также она намерена посетить центр защиты лесов.

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