Стокгольм, , 15:54 — REGNUM 21 июля такие крупные печатные издания Швеции как SvD и Expressen решили посвятить свои редакционные статьи скандалу, связанному с недостатками в работе «Шведского радио» (Sveriges Radio). Как написала редакция Expressen, радиостанция «пытается быть святее Папы Римского».

Шведский флаг

Нынешний скандал вокруг Sveriges Radio, связан с тем, что при создании национальной системы предупреждений в Швеции, радиостанция наняла иностранных сотрудников без должной проверки их личностей.

«Критика часто встречается [Sveriges Radio] с высокомерием и тривиальностью (возьмите, например, случай одного из репортеров Sveriges Radio, которая сотрудничала с исламистом, чей кейс она «изучала»)», — говорится в статье Expressen.

«Идея тотальной обороны в Швеции основана на понимании, что все публичные акторы понимают и способны взять на себя ответственность при ее реализации», — написала в свою очередь редакция SvD.