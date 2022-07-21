Стокгольм, , 15:55 — REGNUM Информация о том, что более 40% военных летчиков Швеции этой осенью уволятся со службы, вызвала бурную реакцию со стороны политиков. В ближайшее время будет проведено экстренное заседание Комитета по обороне, который созывается только в исключительных случаях. Об этом 20 июля сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Anders Sikvall

На заседание будет вызван главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, а также глава ВВС.

Отмечается, что после бесед с военными летчиками на фоне недавней забастовки гражданских пилотов авиакомпании «Скандинавские авиалинии» Микаэль Оскарссон, официальный представитель «Христианских демократов» по оборонной политике, решил созвать Комитет по обороне и встретиться с коллегами, которые занимают аналогичные должности в других семи парламентских партиях Швеции.

«Нам нужно выяснить у главнокомандующего, так ли критичная ситуация, что так много военных летчиков вот-вот у нас уволятся. Мы хотим знать, каковы последствия, что может сделать главнокомандующий и что можем сделать мы как политики», — заявил в интервью SVT Микаэль Оскарссон.