Посёлок Солнечное, Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга застрелили неадекватного мужчину, который угрожал ножом супруге и пяти своим детям, сообщили 21 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оружие janmarcust

Применить табельное оружие сотрудникам полиции пришлось в ночь на 21 июля в Курортном районе Санкт-Петербурга, после того как поступило сообщение, что в частном доме в поселке Солнечное ранее неоднократно судимый 45-летний пьяный местный житель с ножом бросается на свою жену. В этот момент в доме находились пятеро детей в возрасте от одного года до 11 лет, с которыми женщина заперлась в комнате.

На место оперативно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции, к которым сразу же вышел вооруженный мужчина. Неоднократные требования сотрудников бросить нож не возымели успеха. Мужчина стал бросаться с ножом на полицейских, после чего те сделали предупредительный выстрел в воздух.

«В связи с реальной угрозой жизни полицейского в соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудник применил табельное оружие на поражение. Нападавший получил ранение груди»,— рассказали в Главке МВД.

Полицейские сразу же вызвали «скорую помощь». Однако во время реанимационных действий мужчина от полученного ранения скончался на месте.