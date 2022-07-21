Стокгольм, , 15:56 — REGNUM Представители «Шведского радио» (Sveriges Radio) и Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям будут вызваны в комитет риксдага по обороне из-за вскрывшихся фактов халатности при осуществлении своей деятельности, написала 21 июля газета Dagens Nyheter.

Флаг Швеции Pixabay.com

Стоит отметить, что слушания пройдут после того, как издание Dagens Nyheter выявило недостатки в работе Sveriges Radio.

В серии статей газета Dagens Nyheter проанализировала работу Sveriges Radio, где, среди прочего, выяснилось, что радиостанция, которая спонсируется за счет средств налогоплательщиков и поэтому время от времени выполняет поручения властей, не связанные с редакционной политикой и журналистикой напрямую, наняли иностранных консультантов для создания национальной цифровой системы предупреждений в Швеции и не провели проверку безопасности кандидатов.

Более того, алгоритмы и подробная информация о том, как передавать данные в создаваемой системе предупреждений, были размещены на американском облачном сервисе.

Теперь члены комитета риксдага по обороне попросят ответить вовлеченных лиц на выводы Dagens Nyheter относительно халатности при исполнении задач по обеспечению национальной безопасности.

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