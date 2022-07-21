Мельбурн, Австралия, , 15:57 — REGNUM Лидер оппозиции в штате Виктория (юго-восток Австралии) Мэтью Гай (Либеральная партия) призывает передать в полицию изобличающий местное отделение Лейбористкой партии парламентский отчет, сообщил 21 июля телеканал Sky News Australia.

Премьер-министр штата Виктория (Австралия) Дэниэл Эндрюс Bentleigh electorate

Напомним, что 20 числа Независимая комиссия по борьбе с коррупцией совместно с омбудсменом Виктории представили доклад, в котором прямо говорилось, что Лейбористская партия в штате Виктория и сформированное ею местное правительство погрязли в коррупции.

В свою очередь Мэтью Гай требует, чтобы премьер-министр штата Дэниел Эндрюс немедленно ушел в отставку из-за выводов доклада, поскольку члены его правительства открыто признают, что они использовали свои должности не по назначению.

«Дэниел Эндрюс должен был уйти в отставку еще вчера (20 июля — прим. ИА REGNUM), если бы у него была хоть какая-то порядочность», — сказал Гай журналистам.

Напомним, что к счастью для правительства Эндрюса в парламентском отчете не содержалось рекомендаций предъявлять его команде юридических обвинений. Однако лидер местной оппозиции Гай призвал передать документ в полицию.