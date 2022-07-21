Канберра, , 15:58 — REGNUM По мнению лидера федеральной оппозиции Питера Даттона, нынешнее лейбористское правительство Австралии во главе с премьер-министром Энтони Альбанизом до сих пор не может вжиться в новую роль. Об этом он заявил 20 июля в эфире радиостанции 2 GB.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

Чтобы подтвердить свои словам, Даттон обратился к недавнему энергетическому кризису в Австралии этим летом. Он отметил, что лейбористы пришли в мае к власти на обещаниях снизить стоимость электроэнергии, но, заметил Даттон, чеки за свет будут продолжать расти на фоне решения энергетического оператора снова вмешаться в рынок.

«Правительство, я просто думаю, все еще в раскачке, когда дело доходит до вопросов энергетики», — сказал лидер либералов Даттон.

«И они это прекрасно понимали, когда обещали снизить цены на энергоносители на 275 долларов … Они сказали, что счета за электроэнергию снизятся, и они дали это обещание, зная, что не смогут его выполнить, и теперь они пытаются найти любой предлог, чтобы уклониться от этого», — отметил глава Либеральной партии Австралии.