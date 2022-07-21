Канберра, , 15:59 — REGNUM 21 июля премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз появился на одной из мелких австралийских радиостанций Kiss, где рассказал о своей личной жизни в качестве главы федерального правительства.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Ted86

Интервью ознаменовало собой два месяца с тех пор, как Альбаниз сменил на посту бывшего премьер-министра Скотта Моррисона на федеральных выборах 21 мая.

«Они поменяли матрацы после Моррисона. Вам купили новое белье?» — спросил один из радиоведущих

«Я не уверен, что скажу вам правду… Я должен был бы узнать об этом заранее, не так ли?», — отмахнулся Альбаниз.

«Уже зарегистрировались в сервисе по доставке еды Uber Eats или что-то в этом роде? Вам уже доставляли еду на вынос в резиденции Киррибилли?» — продолжали приставать с вопросами журналисты.

«Нет, еще нет. Но я должен сказать, что все это доставляется на КПП. Но иногда, да, пиццы или чего-то еще вкусненького хочется», — ответил Альбаниз.

Затем Альбаниза спросили, разрешают ли ему самому садиться за руль автомобиля или у него есть постоянный водитель.

«Нет, нельзя водить машину, это вопрос безопасности», — не стал вдаваться в подробности премьер-министр.

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