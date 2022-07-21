Канберра, 21 июля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Актуальная статистика по распространению коронавирусной инфекции свидетельствует о том, что в Австралии снова ухудшается эпидемиологический фон, сообщила 21 июля радиостанция ABC.

St. Johann Карта Австралии с подписями штатов

За последние сутки от COVID-19 в Виктории (второй по численности населения штат Австралии) скончались 37 человек. 875 пациентов с диагнозом COVID-19 были госпитализированы.

В Новом Южном Уэльсе (самом населенном штате Австралии) в настоящее время в больницах находятся 2 210 человек с диагнозом COVID-19. За минувший день COVID-19 в регионе унес жизни еще 25 человек.

В Квинсленде насчитывается 1 034 госпитализированных ковид-пациента. За последние 24 часа от COVID-19 в штате умерли 10 человек.

Всего в Австралии ковид унес жизни более 80 тыс. человек. На настоящий момент более 5 000 человек госпитализированы с данным заболеванием.