Канберра, , 16:10 — REGNUM Выступая 21 июля в одной из церквей Перта экс-премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал сограждан верить в Бога, а не в правительство или в ООН. Давая интервью радиостанции ABC, действующий премьер-министр страны Энтони Альбаниз, который выиграл у Моррисона свой пост на майских выборах, назвал слова своего предшественника «странными».

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

«Я просто подумал: «Вау, этот парень был премьер-министром» … Возможно, это дает некоторое объяснение, почему ему так и не удалось возглавить правительство, достойное австралийского народа», — прокомментировал Альбаниз.

Альбаниз был особенно раздражен тем, что его предшественник нанес репутационный удар по Организации Объединенных Наций.

Мы не доверяем Организации Объединенных Наций, упаси боже», — сказал Моррисон ранее прихожанам церкви.

«Я потратил два месяца, пытаясь наладить наши международные отношения … И эта ни к чему не ведущая выходка, связанная с Организацией Объединенных Наций, не достойна того, кто руководил Австралией», — заявил Альбаниз.

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