Канберра, , 16:11 — REGNUM Правительство Китая наращивает свою кампанию против стремления Австралии заполучить атомные подводные лодки, которые Канберра приобретет при содействии США и Великобритании, сообщила 21 июля австралийская радиостанция ABC.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

20 июля два китайских «аналитических центра» — Китайская ассоциация по контролю над вооружениями и разоружению и Китайский институт ядерной промышленности — провели в Пекине пресс-конференцию с участием множества государственных СМИ Китая, чтобы представить доклад под названием «Опасный заговор: Риск ядерного распространения в контексте сотрудничества по атомным подводным лодкам в рамках AUKUS».

В длинном отчете Австралия, США и Великобритания резко критикуются за создание «опасного прецедента» после заключения AUKUS, потому что это позволит ядерным державам впервые передавать ядерные технологии неядерному государству.

«Кроме того, это усиливает потенциальные риски и опасности во многих аспектах, таких как ядерная безопасность, гонка вооружений в сфере атомных подводных лодок и распространение ракетных технологий, что оказывает глубокое негативное влияние на глобальный стратегический баланс и стабильность», — говорится в докладе.

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