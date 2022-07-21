Константиновка, ДНР, 21 июля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Минобороны РФ 21 июля уточнило данные об ударе высокоточным оружием ВКС России, нанесенным по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области. Там 16 июля было ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

Помимо этого, уточняется, что в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в городе Николаев было уничтожено более 320 националистов.

Как сообщало ИА REGNUM, более 600 боевиков, в том числе, до 120 наемников, было уничтожено в Одесской области 16 июля.

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