Канберра, , 16:12 — REGNUM Если ящур распространится на территории Австралии, то весь домашний скот в зоне отчуждения придется убить. Об этом 21 июля сообщил телеканал Nine News, который передал призывы фермеров из Нового Южного Уэльса ввести дополнительных мер биобезопасности.

Австралия

Опасения фермеров звучат все громче после того, как фрагменты вируса, которые были мертвыми, обнаружены в свинине в одном из супермаркетов Мельбурна (штат Виктория).

«Этот факт не меняет статуса Австралии как страны, где нет ящура и африканской чумы свиней», — говорится в заявлении министерства сельского, рыбного и лесного хозяйства Австралии.

Однако фермеры предупреждают, что чисто формальный подход, когда ящур был обнаружен, вирус был мертв, а его распространение не происходит на континенте, не должен затмевать бдительность чиновников, отвечающих за фитосанитарный контроль.

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