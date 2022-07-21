Сидней, Австралия, , 16:13 — REGNUM Казначей самого населенного штата Австралии Нового Южного Уэльса Мэтт Кин призвал депутата местного парламента, а ранее министра спорта Джона Сидоти «вести себя прилично» и сдать мандат, сообщил 21 июля телеканал Nine News.

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20 июля Сидоти, ныне независимый член законодательного собрания Нового Южного Уэльса, был признан Независимой комиссией по борьбе с коррупцией виновным в должностных правонарушениях. Сейчас он оспаривает предположения надзорного органа.

В свою очередь казначей штата Мэтт Кин заявил, что речь идет не о «предположениях», а об «установленных фактах».

«Теперь пришло время Сидоти вести себя прилично и покинуть парламент», — передает слова Кина телеканал Nine News.

«А если он этого не сделает, то его нужно отстранить и просто выгнать из парламента», — призвал казначей.

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