Канберра, , 16:15 — REGNUM Длинные очереди, которые австралийцы привыкли видеть в аэропортах в 2022 году, могут свидетельствовать о том, что терминалы никогда не были такими загруженными, но правда заключается в том, что объемы пассажиропотока в Австралии по-прежнему ниже, чем они были до пандемии коронавируса. Об этом 21 июля сообщил телеканал Nine News.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно отчету Международного аэропорта Сиднея, в котором отражены объемы трафика за июнь, в этом месяце через него прошли 2 564 716 пассажиров, что примерно на 25% меньше, чем в июне 2019 года.

Внутренние перевозки в Австралии постепенно приближаются к доковидному уровню. Они снизились всего на 10,6% по сравнению с показателями 2019 года, но количество международных пассажиров составляет едва ли половину того, что было раньше.

В свою очередь генеральный директор Джефф Калберт отметил в отчете, что аэропорт Сиднея по-прежнему работает над улучшением обслуживания авиапутешественников.