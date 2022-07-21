Канберра, 21 июля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Последний год жизни любого австралийца обходится системе здравоохранения страны в среднем в 24 000 долларов — это в 14 раз больше, чем любой другой год жизни человека. К такому выводу пришли сотрудники Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения, передает телеканал Nine News.

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В новом отчете Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения были проанализированы расходы на медицинские услуги, которыми пользовались люди в течение последних 12 месяцев своей жизни, включая госпитализацию, экстренные обращения и услуги по списанию льгот по программе Medicare.

В исследовании были изучены данные 1,14 миллиона человек, умерших в Австралии в период с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2016 года.

В общей сложности 97% умерших людей пользовались по крайней мере одной из перечисленных выше медицинских услуг в течение последних 12 месяцев своей жизни.

По словам представителя ведомства Ричарда Джакеса, за это время на эти услуги было потрачено 296,1 миллиарда долларов, при этом 8% (23,6 миллиарда долларов) от общей стоимости пришлось на людей в последний год их жизни.