Мельбурн, Австралия, 21 июля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Выступая 21 июля в эфире телеканала Nine News, сенатор Джеки Лэмби раскритиковала правительство Виктории (юго-восток Австралии) после того, как парламентская комиссия разоблачила неправомерное использование Лейбористской партией денег налогоплательщиков в свои политических целях.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Ранее премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс заявил, что он «берет на себя полную ответственность» за факты масштабной коррупции в штате, который традиционно в последние годы удерживают лейбористы.

Но Ламби считает, что виновных «следует принудить уйти в отставку».

«Никаких сомнений быть не может … Знаете, грустно то, что в отделении Лейбористской партии в Виктории, многие из этих людей не были избраны на свои должности на справедливой основе … И когда вы занимаетесь таким д---мом, то это выставляет всех нас в очень плохом свете, это вызывает недоверие ко всем остальным и мы тоже опозорены», — заявила сенатор в эфире Nine News.

«Они серьезно облажались, и их надо изолировать», — добавила политик.