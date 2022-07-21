Москва, , 13:02 — REGNUM Актер Сергей Проханов экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, сообщает 21 июля телеграм-канал «112».

Скорая помощь Dz.admtyumen.ru

По словам медиков, у 69-летнего основателя Театра Луны обнаружилось желудочное кровотечение. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Проханов — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог. Художественный руководитель московского «Театра Луны». Народный артист Российской Федерации.