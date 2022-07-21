Канберра, , 16:18 — REGNUM Бывший федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг, который после майских выборов лишился не только поста в правительстве, но и места в парламенте, нашел новое место работы. Как сообщил 21 июля телеканал Nine News, он станет сотрудником американского гиганта в сфере инвестиций Goldman Sachs.

Бывший федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг julian meehan

Отмечается, что эта работа станет первым шагом Фриденберга в частном секторе, поскольку всю свою жизнь до этого он занимался политикой.

Фриденберг будет работать в банке в качестве старшего регионального советника по Азиатско-Тихоокеанскому региону, где будет консультировать компанию по осуществлению инвестиционной деятельности. В кратком заявлении Goldman Sachs говорится, что назначение Фриденберга принесет «значительную ценность» финансовому учреждению.

«Я рад стать частью банка Goldman Sachs, который является выдающимся консультантом по слияниям и поглощениям и рынкам капитала для клиентов по всему миру», — говорится в заявлении Фриденберга.