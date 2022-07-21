Канберра, 21 июля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Работники дошкольных учреждений по всей Австралии готовы не выйти на работу, а вместо этого отправиться на улицы городов, требуя повышения оплаты и улучшения условий труда, сообщил 21 июля телеканал Nine News.

Забастовка +

21 июля члены Объединенного профсоюза рабочих проголосовали за проведение общенациональной забастовки в Австралии 7 сентября. Сотрудники детских садов хотят потребовать от федерального правительства в Канберре увеличить финансирование дошкольного образования.

В профсоюзе призывают к тому, чтобы квалифицированный персонал дошкольных учреждений получал заработную плату, равную той, которую получают учителя начальных школ.

«Педагогам надоело, когда ими пренебрегают. После почти десятилетия бездействия новое федеральное правительство должно принять срочный план по исправлению ситуации в секторе дошкольного образования», — сказала журналистам Хелен Гиббонс из Объединенного профсоюза рабочих.