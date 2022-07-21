Перт, Австралия, , 16:02 — REGNUM Выступая перед прихожанами одной из церквей в Перте, бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал аудиторию верить в Бога, а не в правительство страны, которое сейчас возглавляют лейбористы после его поражения на майских выборах. Об этом 21 июля сообщил телеканал Nine News.

Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

«Мы верим в Него … Мы не доверяем правительству. Мы не доверяем Организации Объединенных Наций, упаси боже», — сказал Моррисон прихожанам.

Однако он тут же оговорился и добавил, что в роли правительства есть смысл.

«Мы не верим во все эти вещи, какими бы прекрасными они ни были и какими бы важными ни были их значения … Но поверьте мне, я работал во всем этом, и эти вещи все же важны», — добавил Моррисон.

Напомним, что Скотт Моррисон перестал быть премьер-министром Австралии после майских выборов 2022 года. Он до сих пор не ушел из политики, но решил не возглавлять оппозицию.