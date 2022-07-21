Санкт-Петербург, 21 июля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ликвидировали разветвленную сеть наркоторговцев, распространявшую запрещенные вещества по всей России, сообщили 21 июля в пресс-службе ГУ МВД России Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

sakhalife.ru Головной убор полицейского

Сотрудники петербургского управления по контролю за оборотом наркотиков в ходе субрегиональной антинаркотической операции «Канал-Невский щит» провели финальную часть масштабной спецоперации по ликвидации разветвленной сети производителей и торговцев наркотиками, которые через созданный в даркнете интернет-магазин продавали наркотики в широком ассортименте в 19 регионов России.

«В ходе операции задержаны 11 участников организованной группы: 57-летний лидер, 29-летний организатор интернет-магазина, 50-летняя бухгалтер, 27-летний житель Кингисеппа, отвечавший за логистику, двое «фермеров», выращивающих коноплю, 34-летний оператор интернет-магазина и четверо закладчиков оптовых партий наркотиков»,— рассказали в Главке МВД.

Во время обысков по местам проживания участников группы и было изъято около 20 кг различных наркотиков, большое количество приготовленных «закладок», а также четыре автомобиля. Кроме того, получив оперативную информацию о координатах тайников, полицейские изъяли еще 738 «закладок».

«Восьмерым участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое, закладчики оптовых тайников, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ»,— добавили в пресс-службе уточнив, что бухгалтеру группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отметим, что полицейские установили причастность данной организованной группы к 126 наркопреступлениям. Сейчас решается вопрос о квалификации деятельности данной группы как преступного сообщества и возбуждении уголовного дела по факту легализации преступных доходов от наркоторговли.

«Финальной стадии операции предшествовала кропотливая работа полицейских по задержанию рядового состава организованной группы наркоторговцев — закладчиков наркотиков в тайники для клиентов магазина. В общей сложности ранее наркополицейские задержали с поличным десять закладчиков. Все они также заключены под стражу»,— добавили в Главке.