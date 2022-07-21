Село Пыщуг, Костромская область, 21 июля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Прокуратура добивается сноса здания старой школы в посёлке Никола Межевского округа, расположенного на северо-востоке Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В населённом пункте живут около 500 человек.

Под снос!

Двухэтажное деревянное здание не используется по прямому назначению с 2000-х годов и находится в ветхом состоянии. Постройка представляет опасность для местных детей, играющих в нём.

Надзорный орган обращался с просьбой о ликвидации здания к местным властям, но это не принесло результата. Тогда иск об этом был направлен в Кологривский районный суд, который удовлетворил требование прокуратуры. Исполнить предписание чиновники должны до конца 2022 года.